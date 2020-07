Japonce našli v krku červa. Mohla za to tradiční pochoutka

Když vás škrábe v krku, většinou se jedná o známky nachlazení nebo angíny. To předpokládala i 25letá žena z Tokia. Doktoři ale zjistili, že v jejích mandlích se uhnízdil 4 cm dlouhý červ. Japonští lékaři to uvedli v případové studii v červencovém čísle časopisu The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.