Invazivní nefily zaplavily svými pavučinami americký stát

Od té doby se populace a oblast výskytu tohoto pavouka v Georgii neustále rozšiřují. Ovšem nic, co dosud zažili, obyvatele ani vědce nepřipravilo na to, s jakým množstvím pavouků druhu nefila kyjovitá se letos setkají.

Will Hudson, entomolog z Georgijské univerzity, uvedl, že se jeho veranda stala nepoužitelnou poté, co ji pokryla deka pavučin široká tři metry. Sám prý na svém pozemku zabil více než tři stovky těchto pavouků.

Nefily kyjovité, které běžně žijí v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a Koreji, patří do stejné čeledi jako u nás běžní křižáci. Typické jsou pro ně symetrické, kruhové pavučiny. Jsou sice jedovatí, ale jed používají jen ke znehybnění kořisti, kterou polapí do sítě. Jejich jed nepředstavuje hrozbu pro člověka, psa ani kočku, pokud na něj nejsou alergičtí. Pavouci sice mohou v případě ohrožení kousnout, ale jejich kousnutí není tak silné, aby proniklo kůží.

Většina těchto pavouků, kteří nyní žijí v Georgii, pravděpodobně do konce listopadu uhyne. To ale neznamená, že je místní obyvatelé vidí naposledy. Nyní, když se tito pavouci uchytili na území USA všema osmi nohama, se odborníci domnívají, že by se nefily mohly rozšířit do dalších amerických států s podobným klimatem.