Hudebník si vyrobil kytaru ze strýčkovy kostry

Příběh, který za výrobou kytary stojí, je plný byrokratických bojů, rodinných rozepří a domácího kutilství. Muž z Floridy ho poslal pro rozhlasový pořad As It Happens vysílací stanice CBC.

Přesně podle jeho přání pak bylo jeho tělo věnováno k lékařským účelům. Jeho kostra tak skončila na lékařské škole v Řecku, kde sloužila řadu let jako učební pomůcka.

Jenže před časem už škola nenašla pro kostru uplatnění, a ostatky se tak vrátily rodině.

Jelikož Filipovi rodiče zemřeli, připadla Filipova kostra do péče Princovy matky, která stanula před těžkou otázkou. V rodině jsou všichni ortodoxní křesťané, a tak kremace ostatků nepřicházela v úvahu, matka by tedy musela zaplatit v Řecku hrob či platit trvalý poplatek za uskladnění kostí. „Řekl jsem jí, že se o to postarám,“ uvedl Prince.

Radši kytara než krabice plná kostí

Následoval složitý byrokratický proces, aby úřady povolily převoz ostatků do USA, a pak úvahy, co s kostmi Prince vlastně udělá. Až mu to došlo.

„Strýček Filip byl metalák tělem i duší. K metalu mě přivedl on, když jsem byl malý. Byl o hodně mladší bratr mé matky, takže byl vlastně věkem blíž ke mně a vzal mě pod svá křídla,“ vylíčil Prince. Proto se rozhodl vzdát mu hold tím, že z jeho ostatků vyrobí hudební nástroj.