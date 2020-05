Hudebník Brian May je v nemocnici s poraněným zadkem

Kytarista skupiny Queen a astrofyzik Brian May je známý tím, že své fanoušky pravidelně zásobuje příspěvky na Instagramu. V minulých dnech se ale odmlčel, což pro něj bylo netypické a mohlo vést k obavám, že i on se nakazil koronavirem.

„Takže jsem se znenadání ocitl v nemocnici, kde mě skenují, aby se zjistilo, jak moc jsem si ublížil. Ukazuje se, že jsem byl důkladný,” poznamenává ke svému zranění. Co přesně na zahradě dělal, však May neupřesňuje.

May v dubnu vydal novou verzi legendární písně Queen We are the champions na podporu lidí pracujích v první linii boje protikoronaviru. Na nové verzi písně - natočené pomocí mobilních telefonů - pracoval s Rogerem Taylorem a zpěvákem Adamem Lambertem.