Hotel už tlouštíky neubytuje, bojí se o vybavení

Důvodem je designový nábytek uvnitř hotelu, který by vyšší zátěž nezvládl. „Máme židle, které jsou skutečná třída. Pokud se na ně však posadí někdo těžší, jejich životnost nebude mít dlouhého trvání. A my chceme mít u nás hezký designový nábytek, nikoliv masivní židle z dubového dřeva,” vysvětluje manažerka hotelu Angelika Hargesheimerová.

Takové omezení by se mohlo zdát na první pohled diskriminační, podle deníku Bild, který se odvolává na slova právníka Sebastian Bickericha, by však opatření bylo diskriminační pouze v případě, pokud by host byl natolik obézní, že už by se jednalo o zdravotní postižení.