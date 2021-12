Hledačka pokladů našla na břehu Temže vzácnou africkou sošku z 19. století

Experti se domnívají, že zachovalý a zhruba 30 centimetrů dlouhý dřevěný pes s kovovými hřeby na trupu pochází z Konga. Domorodci jej používali jako „prostředníka“ mezi světem živých a světem duchů a mrtvých. Figurka podle jejich víry umožňovala nadpřirozeným silám zasahovat do lidských záležitostí.

Spolu s odborníky se nyní snaží zjistit původ předmětu. Podle jedné teorie figurku zabavili křesťanští misionáři jako důkaz čarodějnictví. Jiní experti se domnívají, že ji do vody hodil pověrčivý námořník, který měl smůlu.

„Ale pak se na fotky podíval jeden můj známý profesor a řekl mi, že jde o významné umělecké dílo. Misionáři zabavili v 19. století v Africe mnoho takových předmětů, na které se dívali s nelibostí, protože byly nekřesťanské. Myslím, že by bylo správné sošku vrátit do vlasti, pokud by ji někdo chtěl zpět,“ uvedla hledačka pokladů.