Gay adoptoval postiženou holčičku, kterou nikdo jiný nechtěl

Luca však byl připraven to zvládnout. „Od svých 14 let jsem byl dobrovolníkem a staral jsem se o handicapované, takže jsem věděl, že mám znalosti i zkušenosti na to, abych to zvládl,“ uvedl muž. Ve 14 letech totiž onemocněl Lucův nejlepší kamarád Diego rakovinou. Jelikož Diegovi rodiče museli pracovat, trávil s ním Luca veškerý svůj čas až do hořkého konce.