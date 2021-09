Fena adoptovala flétňáka a naučila ho štěkat

„Když s tím začala, byla Peggy překvapená. Časem si ale zvykla a už jí to přijde normální. Mají svůj vlastní jazyk, kterým se dorozumívají. Je to tak zábavné sledovat. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Zvířata jsou úžasná,” dodala.

„Molly na štěňata dohlíží, je to prostě nádherné,” svěřila se Wellsová s tím, že pták má naprostou volnost a kdykoliv se může jít ven proletět. „Je to divoký pták, má své vlastní potřeby. Bylo by krásné, kdyby si někoho našla a měla taky mláďata. Naše rodina by se ještě víc rozrostla,” směje se Australanka.