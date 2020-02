Chorvatská zpěvačka čelí obvinění z hanobení státní hymny

Podání skladby Lijepa naša domovino (Krásná naše vlasti) v podání sedmdesátileté zpěvačky a jazzového pianisty Zvjezdana Ružiće pobouřilo právníka natolik, že podal na zpěvačku žalobu za hanobení hymny. Za to by mohl Lisacové hrozit test odnětí svobody až do výše jednoho roku.