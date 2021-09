Cestující v londýnském metru se kvůli nákaze bojí držet madel a padají z eskalátorů

V období od dubna do června došlo v londýnském metru ke zvýšenému množství případů pádu z eskalátoru. Z nich 12 skončilo vážným zraněním, což je o čtvrtinu více než za poslední dva roky. Ve čtvrtek to uvedl provozní ředitel londýnského dopravního podniku Adam Lord v rámci jednání o bezpečnosti v metru.

Pode Lorda je jedním ze dvou hlavních důvodů to, že se lidé nedrží madel.

„Existuje tu problém, že si lidé myslí, že kvůli pandemii nejsou madla hygienická,“ uvedl Lord. Lidé se bojí, že by se mohli nakazit.

Druhým problémem pak je návrat opilců do veřejné dopravy společně s rozvolněním protikoronavirových opatření. To by odpovídalo i tomu, že nejvíce těchto nehod připadá na čtvrtek, pátek a víkend.