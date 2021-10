Carská svatba v Rusku, mezi hosty byli členové evropských královských rodin

Z chrámu se novomanželé vydali na soukromou oslavu do petrohradské Petropavlovské pevnosti. Předtím ještě pózovali před vchodem do chrámu. Mnozí hosté čekali na jeden z klíčových rituálů svatebních oslav, kdy nevěsta hází kyticí, leč marně. Nevěsta totiž odjela i se svým pugétem bílých orchidejí.

Ženichův pradědeček, velkokníže Kirill Vladimirovič, vnuk cara Alexandra II., uprchl v roce 1917 nejprve do Finska, než přesídlil i s rodinou do západní Evropy. Ženich, čtyřicetiletý Georgij Romanov, Rusko navštívil poprvé v roce 1992. V roce 2019 se pak přestěhoval do Moskvy, kde pracuje na několika charitativních projektech.