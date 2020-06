Bývalý voják se chce znovu přidat k armádě, v cestě stojí nečekaný problém

Osmatřicetiletý Australan Linus Wilson by se rád znovu přidal k armádě. Během koronavirové pandemie totiž přišel o práci v pohostinství a návrat do uniformy jej láká. Do cesty se mu však postavilo chybějící vysvědčení ze školy, kterou absolvoval v devadesátých letech minulého století.