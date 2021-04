Britská výherkyně více než 4 miliard pobírala covidovou podporu

Do Bayfordové se ale už opřel konzervativní poslanec Nigel Mills. „Měla by se stydět. Podpora byla vytvořena pro to, aby zachraňovala pracovní místa. Ne aby zvyšovala příjmy multimilionářů,“ uvedl Mills. „Všichni budeme roky platit vyšší daně, abychom takovéto nároky zafinancovali. Pokud si to zaměstnavatelé mohou dovolit, měli by pomoc zaplatit zpět,“ dodal.