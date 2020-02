Bojovali proti ničivým požárům v Austrálii, teď je čeká vodní dobrodružství

Loď Spectrum of the Seas ve Vladivostoku v září 2019 Foto: Profimedia.cz

Výletní loď Spectrum of the Seas kvůli koronaviru musela změnit plány a přesunula se z Asie k australským břehům. Společnost Royal Caribbean, která plavidlo provozuje, se rozhodla při této příležitosti nabídnout dvě plavby na mamutí lodi všem hasičům, policistům, záchranářům a dobrovolníkům, kteří se zapojili do boje s ničivými požáry v zemi.