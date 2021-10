Big John prodán. Za obřího triceratopse zaplatil sběratel stovky milionů

Podle aukčního domu Drouot není jasné, kdo je oním soukromým kupcem a kam kostra nakonec poputuje. Je možné, že bude darována či zapůjčena do některého z muzeí. To by vědci rozhodně přivítali. V poslední době je čím dál tím častěji kritizován prodej pravěkých fosilií do rukou soukromníků.