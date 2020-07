Banksy zveřejnil video, jak zdobí londýnské metro krysami. Podnik dílo odstranil

Mluvčí londýnského dopravního podniku podle internetového portálu americké televize CNN uvedl, že krysy společnost před několika dny nechala odstranit. Řekl však, že oceňuje Banksyho snahu podporovat lidi v tom, aby v metru nosili roušky a rád by mu „nabídl vhodnější místo, kde by mohl vytvořit novou verzi svého poselství cestujícím“.

Banksy transformuje ulice do pláten. Jeho díla jsou k vidění v Praze Kultura

O Banksym se ví jen to, že pochází z Bristolu a koncem 90. let se přestěhoval do Londýna. Jméno si udělal svými sociálně kritickými a často i kontroverzními díly.