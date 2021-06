Australští nudisté porušili karanténu, kvůli jelenovi se navíc ztratili v parku

Během slunění je však vyrušil jelen a vyděsil je natolik, že vzali nohy na ramena. „Utekli do národního parku a ztratili se,“ uvedl policejní komisař Mick Fuller.

Podle komisaře je těžké zasahovat proti hazardérům. „Ohrozili lidi tím, že opustili domov, navíc se ztratili v národním parku a odklonili tak důležité zdroje od jiných operací. Myslím, že by se měli stydět,“ nešetřil kritikou Fuller.

Sydney před několika dny zavedlo tvrdý dvoutýdenní lockdown kvůli zmíněnému šíření mutace delta. Znamená to, že lidé mohou opouštět domovy jen v naléhavých případech, jako jsou například nákupy, cesty k lékaři, do školy či do práce.