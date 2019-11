Ani obezita muže v honbě za snem nezastavila

Na přelomu let 2015 a 2016 vážil Lyle přes 180 kilogramů. K tomu, aby mohl navléknout policejní uniformu, musel během policejní akademie zhubnout desítky kilogramů.

Během studia se tak dal do práce a začal tvrdě trénovat. Náplní jeho tréninku byla kombinace intenzivního intervalového tréninku s dalšími prvky cvičení jako vzpírání či gymnastika.

„Věděl jsem, že bych se moc rád stal policistou, byl na straně zákona a chránil ty, kteří to sami nesvedou. Moje tloušťka mi to ovšem neumožňovala, tak jsem se do toho pustil,” říká Lyle.