Americký kongresman hlasoval proti gay svatbám, za tři dny šel na synovu

Republikánský kongresman Glenn Thompson minulý týden hlasoval ve Sněmovně reprezentantů USA proti uzákonění manželství homosexuálů. Za tři dny se však zúčastnil gay svatby vlastního syna. Zákon o stejnopohlavních sňatcích ještě čeká hlasování v Senátu, než vejde v platnost. Demokraté se ho snaží uzákonit poté, co Nejvyšší soud zrušil právo na potrat. Obávají se, že by právo na sňatky homosexuálů byly další na řadě, které by soud zrušil.