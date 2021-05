Američan byl blízko jisté smrti, hleděl jí přímo do tváře

Američan se podíval smrti do tváře, výraz měla vskutku děsivý

„V zásadě dodržel všechna doporučení, která lidem dáváme. Snažit se vypadat co největší, být hlasitý, udržet oční kontakt a pomalu ustupovat,“ vysvětlila Faith Heaton Jolleyová z organizace Utah Division of Wildlife Resources.

Šest procent Američanů věří, že by obstáli v pěstním souboji proti grizzlymu

Ačkoliv tento zážitek Američana pořádně vystrašil, skoncovat s vycházkami do přírody nehodlá. „Dám si pár dní pauzu, abych to celé zpracoval, ale rozhodně se do přírody zase brzy vrátím,“ uzavřel.