Zní to skoro božsky, lidé si pod vedením lektorů na tři čtvrtě hodiny zdřímnou, a přesto mohou stále tvrdit, že šli do fitka. Samotnému spánku předchází ještě 15minutové protažení a pak už nic nebrání tomu nasadit na oči masku na spaní a oddat se snění. Navíc v místnosti s ideální teplotou, tedy zhruba kolem 17 stupňů. Celkovou atmosféru dokresluje příjemná uvolňující hudba.

This is my kind of gym class! #sleepdeprivedmum #napercise https://t.co/hy2qsERaXV pic.twitter.com/mh1CFrce1s

Organizátoři lekci nazvali Nap-Ercise, což je složenina slov nap (šlofík) a exercise (cvičení). Lektoři tvrdí, že hodiny znovuoživí mysl, zlepší náladu, a dokonce pomohou spálit otravné kalorie.

„Spánek je mnohem důležitější, než si lidé uvědomují,“ cituje britský portál The Independent Kathryn Pinkhamovou, expertku, která projekt s fitness centry David Lloyd vymyslela: „Soustředíme se pouze na krátkodobé výhody spánku, jako je zahnání únavy nebo znovunabytí koncentrace. Ale také dlouhodobé účinky, jako je celková mentální pohoda, jsou velmi důležité.”

Now I've heard it all! For those who prefer sleeping to #spinning #NAPERCISE

Get your SLEEP on ..and burn calories https://t.co/zGObVHiNT9 pic.twitter.com/jIlT1JZeRg