Windows 11 nebudeme nikomu nutit, slibuje Microsoft

Operační systém Windows 10 nabízel Microsoft jako upgrade úplně zadarmo, stačilo vlastnit některou s podporovaných verzí Windows. V případě jedenáctek to má být podobné – také je bude možné na kompatibilní sestavě získat zadarmo.

Někteří uživatelé, kteří na Windows 10 z nějakého důvodu přejít nechtěli, si ale možná ještě vzpomenou, jak složité to bylo. I po opakovaných zamítnutích totiž starší verze operačního systému uživatele vyzývaly, aby přešli na desítky. Americký softwarový gigant v průběhu času přicházel hned s několika způsoby, jak Windows 10 k lidem dostat – někteří si v minulosti stěžovali dokonce i na automatické zahájení stahování, i když na nic neklikali.

V případě Windows 11 má být prý vše jinak. Microsoft údajně k přechodu nebude uživatele nijak vybízet ani přesvědčovat. V praxi by to podle serveru Softpedia mělo znamenat, že případní zájemci budou muset o instalaci jedenáctek projevit zájem sami.

Zástupci podniku zdůraznili, že celý systém byl navržen tak, aby práce byla svižnější a příjemnější. Kromě upravené nabídky Start je to vidět například i na aktualizacích, které by měly být zhruba o polovinu menší než v případě Windows 10. Všechna vylepšení by se tak k uživatelům postupně měla dostat rychleji.