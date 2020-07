Windows 10 slaví výročí, běží už na miliardě zařízení

Operační systém představený v únoru 2000, který opustil jako základ MS-DOS. "Dvoutisícovky" vycházely z Windows NT, tedy operačního systému představeného v roce 1993 a vyvinutého pro práci v počítačových sítích, vzhledově ale vycházely z Windows 95. Původní plány, že by zcela nahradily starší "osmadevadesátky", ale nakonec vzaly zasvé - pro domácí uživatele nejprve přišly Windows 98 Second Edition a v roce 2000 ještě nepříliš oblíbené Windows ME (Millenium Edition). Ačkoliv byly Windows 2000 spolehlivější a stabilnější než systémy založené na MS-DOS, přinesly mnoha uživatelům i jednu výraznou nevýhodu - velká část starších programů v nich nefungovala.