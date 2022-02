Trump má svou první mobilní aplikaci

Bývalý republikánský zákonodárce byl v minulosti jedním z nejhorlivějších Trumpových zastánců v kauze údajného vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb z roku 2016 a v procesu ústavní žaloby, kterou proti šéfovi Bílého domu v roce 2019 vznesla Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu. „Naším cílem je, a myslím, že se nám to podaří, abychom do konce března byli plně funkční alespoň v rámci Spojených států,“ prohlásil Nunes.