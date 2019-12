Rusko nařídilo používat ruský software. Nikdo ale neví jaký

Zákon, který bude platit od 1. července 2020, ani přesně nevypočítává, která zařízení by měla mít předinstalované ruské programy. Uvádí pouze, že má jít o určité typy technicky složitých výrobků, přičemž smartphony, chytré televize a počítače jsou na stránkách Státní dumy uvedeny jen jako příklad. Ruského původu by měly být například antivirové programy, vyhledávače, prohlížeče internetu anebo komunikační programy. Opět není specifikováno, které aplikace to mají být.