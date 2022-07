Přezkoumejte používání WhatsAppu mezi členy vlády, doporučuje britský úřad

Británie by měla přezkoumat používání aplikace WhatsApp, soukromých e-mailů a dalších aplikací pro komunikaci mezi ministry, náměstky a dalšími vládními úředníky. Podle agentury Reuters to doporučil britský úřad na ochranu osobních údajů (ICO) poté, co z jeho vyšetřování vyplynulo, že členové vlády na těchto platformách neměli dostatečně zabezpečené údaje, když je používali ke komunikaci během pandemie covidu-19.