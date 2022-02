Obchod za 432 miliard. Cisco učinilo nabídku na převzetí softwarové firmy Splunk

Webové stránky výrobce softwaru Splunk Inc. Foto: splunk.com

Výrobce síťového zařízení Cisco Systems Inc. učinil nabídku na převzetí výrobce softwaru Splunk Inc. za více než 20 miliard USD (432,9 miliardy Kč). Informuje o tom The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje.