Nemáte kompatibilní počítač? Windows 11 už ani nevyzkoušíte

I když Microsoft doposud dovoloval testovat Windows 11 na strojích, které odpovídající TPM modul neměly, nově to podle serveru The Verge již možné není. A to ani s dostatečně výkonnými sestavami, se kterými by jinak jedenáctky bez problémů fungovaly. Nyní se jejich majitelům zobrazí pouze hláška, že „sestava nesplňuje hardwarové nároky Windows 11“.