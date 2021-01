Lekl se Facebook prchajících uživatelů? Nová pravidla WhatsAppu se odkládají

Radost těch, kteří by si mysleli, že nová pravidla WhatsAppu nebudou platit vůbec, by byla ale předčasná. Podnik se pouze rozhodl odsunout zavedení nových pravidel až na 15. května. Tři měsíce chtějí zástupci Facebooku využít k tomu, aby lidem lépe vysvětlili, co vlastně nová pravidla přinášejí a že obavy nejsou na místě.