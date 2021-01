Kterak se 24letý student k registraci mezi 80letými dostal

Podle vlastních slov ho ani nenapadlo, že objeví chybu tak rychle. V podobných robustních systémech, jakým by měl registrační systém pro celý národ bezesporu být, totiž může trvat klidně i hodiny, než někdo nějakou zranitelnost odhalí. A v ideálním případě se to ani po mnoha hodinách nepodaří.

To ale není případ českého registračního formuláře na očkování proti covidu–19. Pro neznalého člověka to samozřejmě nemusí být úplně jednoduché, ale i trochu technicky zdatnější člověk, který rozumí kódu webových stránek, se může touto cestou zaregistrovat.

Koneckonců přesně to mladý student udělal. Jak je vidět na videu výše, registračním formulářem prošel i s rodným číslem, které odpovídá 24letému člověku. Následně mu dokonce přišel i druhý PIN kód, který je nezbytný pro následný výběr termínu k očkování.

Přestože celý systém má být navržen tak, aby nepustil v současnosti k registraci člověka mladšího 80 let, Filip vše obešel skrze konzoli internetového prohlížeče.

Správně by jej přitom po zadání rodného čísla systém k dalším krokům registrace pustit neměl. „Na serveru by měl znovu zkontrolovat odeslané údaje, vyhodnotit je jako chybné a uživatele upozornit na to, že nesplňuje požadovanou věkovou hranici a k registraci ho tak nepustit,“ uzavřel Filip.