Jak šel čas s operačním systémem Windows

První celosvětově úspěšná verze operačního systému (grafické nadstavby systému MS-DOS) z dílny Microsoftu se na trhu objevila v květnu 1990. V dubnu 1992 přišly na trh vylepšené Windows 3.1, které byly jako první nedlouho po své světové premiéře převedeny do češtiny. Trojková „okna” obsahovala i jednoduchou verzi správce souborů a jako doplněk k nim Microsoft prodával již v té době tradiční programy jako Word nebo Excel. Na druhou stranu ale v základu nabízely jen omezenou podporu práce v počítačových sítích.

Původní plány, že by zcela nahradily starší „osmadevadesátky”, ale nakonec vzaly zasvé – pro domácí uživatele nejprve přišly Windows 98 Second Edition a v roce 2000 ještě nepříliš oblíbené Windows ME (Millenium Edition). Ačkoliv byly Windows 2000 spolehlivější a stabilnější než systémy založené na MS-DOS, přinesly mnoha uživatelům i jednu výraznou nevýhodu – velká část starších programů v nich nefungovala.