Aplikaci eRouška používá milion lidí. Je to ale pořád málo

Ve středu se pracovníci Chytré karantény pochlubili, že aplikaci eRouška má nainstalováno 861 tisíc lidí. Ještě před odbytím půlnoci však počet instalací překonal pomyslnou hranici jednoho milionu. To je rozhodně pozitivní přírůstek, nechce to však usnout na vavřínech.

Aby byl celý systém varování občanů před šířením nemoci co nejefektivnější, je nutné, aby aplikaci mělo nainstalováno co nejvíce lidí. Ukazují to data z Finska, kde během září obdoba eRoušky pomohla odhalit 600 nakažených, kteří by jinak pravděpodobně šířili nemoc dál.