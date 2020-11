Začalo přihazování v aukci na kmitočty pro sítě 5G

Aukce by měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu. To by mohlo vést k poklesu ceny mobilních dat. Podle dřívějšího odhadu vládního zmocněnce pro technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by aukce mohla vést ke snížení ceny neomezených mobilních dat na zhruba 700 korun měsíčně. Nyní je to obvykle nad 1000 Kč.