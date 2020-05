Za málo peněz hodně muziky. Levný mobil od TCL strčí dražší konkurenci do kapsy

Společnost TCL se těší velké popularitě především v zámoří, na tuzemském trhu se zatím zákazníkům tolik do paměti nevryla. To je patrně i hlavní důvod, proč se výrobce snaží zaujmout velmi agresivními cenovkami. Příkladem je i model TCL Plex, který svou výbavou strčí i o několik tisíc korun dražší konkurenty do kapsy.