Soud schválil spojení operátorů T-Mobile US a Sprint

Soud ve Spojených státech v úterý schválil záměr mobilního operátora T-Mobile US převzít zhruba za 26,5 miliardy dolarů (přes 606 miliard Kč) menšího konkurenta Sprint. Odmítl tak žalobu skupiny amerických států, podle níž by transakce byla v rozporu se zákony o hospodářské soutěži a vedla ke zvýšení cen. Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová ale vzápětí uvedla, že proti rozhodnutí soudu zváží odvolání.