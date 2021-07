Sítě 5G jsou v Česku už rok, zatím ale jen ve vybraných lokalitách

Souhrnná cena v aukci stoupla z vyvolávacích 5,4 miliardy na 5,6 miliardy korun. Čtvrtý velký operátor, který by získal pásmo 700 MHz potřebné pro celoplošné pokrytí, do Česka nepřišel. První komerční mobilní sítě 5G v Česku však byla spuštěna již o několik měsíců dříve, loni 1. července.

Všechna rozhodnutí o přidělení frekvencí v pásmech 700 a 3400 až 3600 MHz pro Nordic Telecom, CentroNet, T-Mobile, Vodafone a O2 již nabyla právní moci počátkem letošního roku, 5. února to oznámil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Klíčové pásmo 700 MHz se pro 5G uvolnilo po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2, který vyžaduje méně frekvencí.

Pokrytí Česka sítí 5G má být otázkou několika příštích let. Například operátor O2 nedávno oznámil, že chce pokrýt celé území ČR do tří let, Prahu bude mít firma pokrytou za rok. T-Mobile letos v prvním čtvrtletí připojil přes deset tisíc nových domácností, jeho letošní ambicí je zajistit gigabitové optické spojení pro dalších 100 000 domácností. Vodafone sítí 5G podle květnových informací pokrývá 3,5 milionu lidí.