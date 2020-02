Patentová válka mezi Čínou a USA, Huawei zažaloval Verizon

„Inovace sdílíme s širším spektrem odvětví než jen s telekomunikačními firmami prostřednictvím licenčních smluv,” konstatoval Liuping a dodal: „Po mnoho let úspěšně jednáme o patentových licenčních smlouvách s mnoha společnostmi. Když nedosáhneme dohody, bohužel nám nezbývá než hledat řešení právní cestou.”

„Jedná se o běžnou praxi v našem odvětví. Huawei jednoduše žádá, aby firma Verizon respektovala investice Huawei do vývoje a výzkumu, a to buď zaplacením za používání našich patentů, nebo upuštěním od jejich užívání ve svých výrobcích a službách,” uzavřel ředitel právního oddělení.

Huawei investuje každoročně 10 až 15 % svých příjmů do výzkumu a vývoje. Za posledních deset let společnost podle vlastního prohlášení vydala na vývoj a výzkum více než 70 miliard dolarů. Podnik je držitelem více než 80 tisíc patentů po celém světě, a to včetně 10 tisíc patentů v USA.