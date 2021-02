Nejmenší iPhone netáhne. Apple jej zařízne

Dostupnost iPhonů se zlepšila. Pro jeden model to ale neplatí

Z toho je patrné, že zájem o toto provedení je velmi mizivý. Podle analytické firmy J. P. Morgan jsou slabé prodeje dokonce důvodem, proč americký podnik přemýšlí o ukončení výroby. Stát by se tak údajně mohlo již v příštím kvartálu.

V celé historii jablečných telefonů by to přitom bylo poprvé, kdy by byla výroba iPhonu ukončena v kratším časovém úseku, než je jeden rok.