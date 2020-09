Na lepší časy se neblýská. Trh se smartphony klesne téměř o desetinu

Celosvětové dodávky chytrých telefonů v letošním roce kvůli koronavirové krizi klesnou o 9,5 procenta na 1,2 miliardy přístrojů. Předpověděla to na svých internetových stránkách výzkumná společnost International Data Corporation (IDC). Dodala, že v příštím roce by se měl trh se smartphony vrátit k růstu, na kterém by se měly velkou měrou podílet přístroje pro sítě páté generace (5G).