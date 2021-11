Mobilní sítě LTE pokrývají přes 90 procent dálnic a 80 procent železničních koridorů

Na železničních koridorech se pokrytí sítí Vodafonu pohybovalo mezi 96 a 98 procenty, u O2 to bylo 90 až 95 procent a u T-Mobilu 88 až 97 procent. Měření dále odhalilo, že v některých případech je pokrytí roztříštěné, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky. V případě rychlých střídání těchto úseků dochází k tomu, že mobilní telefon nemá dostatek času k přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí je nižší než stanovené měřením.

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanovil povinnost do pěti let od právní moci rozhodnutí o přídělu, tedy v roce 2019, pokrýt 50 procent z celkového rozsahu dálniční sítě a do sedmi let 100 procent dálniční sítě. Stoprocentním pokrytím dálniční sítě se rozumí dostupnost služby ve více než 90 procentech všech měřených úseků. U železnice odpovídá 100 procentům pokrytí 80 procent úseků.