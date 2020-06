Mobilní modla hráčů stále v nedohlednu. V Česku se oficiálně nenabízí

V tuzemsku totiž model Red Magic 5G nemá zalistovaný žádný velký prodejce, a to navzdory tomu, že v Evropě se již tato novinka běžně prodává. Například v sousedním Německu je možné smartphone od společnosti Nubia zakoupit za 599 eur, tedy v přepočtu necelých 16 tisíc korun.

Je to poměrně škoda, neboť přístroj s magickým názvem je po všech stránkách herním smartphonem, který bude jen těžko hledat konkurenci. Jde totiž o první chytrý telefon, který je vybaven displejem s rychlou obnovovací frekvencí 144 Hz. To by mělo hráčům přinést ostřejší obraz, a především v rychlých sportovních titulech i cennou konkurenční výhodu.