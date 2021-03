Krok za krokem: Jak najít nejvýhodnější mobilní tarif?

Srovnávačů mobilních tarifů je na trhu celá řada. Novinka od ČTÚ je ale unikátní v tom, že do ní data musí zadávat přímo jednotliví operátoři, ukládá jim to zákon o elektronických komunikacích. „Přehledné informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače povinně vkládají přímo poskytovatelé těchto služeb – operátoři či podnikatelé. A ti také ručí za jejich správnost. Služba je bezplatná a nekomerční,“ informovala Tereza Meravá z tiskového oddělení ČTÚ.