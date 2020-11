Jako první zavedla 5G loni Jižní Korea, řada zemí brojí proti Huawei

Podle výzkumné společnosti GSA se na vývoji, testování a zavádění 5G nyní podílí 224 operátorů v 88 zemích světa. Podle stejného zdroje by mohlo být k síti 5G připojeno do roku 2025 1,6 miliardy lidí.

K největším dodavatelům technologii patří americké společnosti Qualcomm a Intel, jihokorejské Samsung a LG, čínské Huawei a ZTE a v Evropě jsou to Ericsson a Nokia. Například pro českého provozovatele telekomunikačních sítí CETIN bude 5G komponenty dodávat výhradně Ericsson.

Washington se k vyloučení firmy Huawei z budování sítí 5G snaží přimět i své spojence. Britská vláda zakázala využívat technologie Huawei při výstavbě sítí 5G od příštího roku. Už použité komponenty čínského podniku musejí být do roku 2027 odstraněny. Také rumunská vláda navrhla podmínky pro výběr zhotovitele 5G, které Huawei de facto vyřazují.

Francouzské úřady v červenci sdělily operátorům plánujícím nákup zařízení Huawei pro 5G, že povolení pro tato zařízení nebude možné po jejich vypršení obnovit. V podstatě to znamená vyloučení Huawei z francouzských sítí 5G do roku 2028. Také Švédsko minulý měsíc zakázalo používat v mobilních sítích páté generace (5G) telekomunikační zařízení čínských společností Huawei a ZTE.

Letos na podzim uspořádal Český telekomunikační úřad aukci o volné kmitočty, které budou sloužit právě pro šíření 5G signálu na našem území. Aukce měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu, což by mohlo vést k poklesu ceny mobilních dat. To se ale nakonec nestalo.