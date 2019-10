Google uzavřel kohout. Na Huawei Mate 30 nejdou aplikace stáhnout ani oklikou

Mapy Google, mailový klient Gmail, přehrávač YouTube či obchod s aplikacemi Google Play. To jsou hlavní taháky operačního systému Android, oba zmiňované telefony se však budou muset obejít zcela bez nich. V osekané verzi Androidu tyto programy nainstalované nebyly už od začátku.

Google je dokonce znemožnil používat i prostřednictvím webové verze, alespoň tedy co se týče Gmailu, vyhledávání, map a dalších internetových služeb. Servery jsou totiž schopné detekovat, z jakého konkrétního zařízení se uživatel připojuje, americký internetový gigant jednoduše zakázal přístup ze dvou nových smartphonů od Huawei.

Uživatelé se k webovým verzím stejně mohli dostat, a to prostřednictvím internetové služby LZPlay. Do ní stačilo vyplnit své přihlašovací údaje, načež se zpřístupnil jinak zablokovaný obsah z Googlu. Podle serveru Android Authority však byla služba LZPlay v druhé polovině tohoto týdne vyřazena z provozu. Proč? To její tvůrci neprozradili.