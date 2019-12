Čtvrtý operátor v Česku? Ministerstvo zvažuje posunutí aukce 5G sítí

Aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G by se mohla z lednového termínu zahájení posunout o tři až čtyři měsíce. Zvažuje to ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli případné změně podmínek soutěže, která má přilákat do Česka čtvrtého operátora. Rozhodnout se má definitivně příští týden. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).