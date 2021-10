China Telecom dostal v USA stopku. Washington odebral firmě licenci

Společnost China Telecom měla povolení pro provoz telekomunikačních služeb v USA téměř 20 let. FCC však nyní dospěla k závěru, že China Telecom je pod kontrolou čínské vlády, která by tak mohla sledovat či narušovat komunikaci v USA. Peking by tak podle amerických představitelů mohl vyvíjet „špionáž a další škodlivé aktivity proti USA”, píše server BBC.