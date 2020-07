Boj o 5G sítě. Čína zvažuje odvetu v případě restrikcí EU vůči Huawei

Čínské ministerstvo obchodu podle zdrojů plánuje regulaci exportu, jež by Nokii a Ericssonu zabránila vyvážet do zahraničí produkty, které tyto firmy vyrábějí v Číně. Regulace by vstoupila v platnost v případě, že by EU vyloučila čínské dodavatele z budování sítí 5G.