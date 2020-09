Aukci kmitočtů pro 5G internet napadli všichni čeští operátoři

ČTÚ podmínky aukce třikrát předělával, námitky firem ale většinou nezohlednil. Na začátku srpna pak aukci vypsal, cílem je podle něj přivést čtvrtého operátora, který by rozhýbal trh a pomohl snížit ceny mobilních dat. Zájemci se mohou hlásit do konce září.

O 2 podle vyjádření nevidí důvod, proč by nárok na národní roaming na všech frekvencích stávajících operátorů měly získat subjekty, které se nebudou aukce účastnit. Podle návrhu podmínek by nárok na tzv. národní roaming měly mít subjekty, které získaly levné frekvence 3700 MHz v minulé aukci.

„Nestandardní podmínky aukce odradí operátory, a to i případného nováčka, od potřebných investic do 5G ve venkovských oblastech. Přínos mobilních sítí jasně ukázala aktuální krize vyvolaná koronavirem a digitalizace bude bezesporu jedním z akcelerátorů ekonomického oživení, které bude v následující době tak nezbytné. Podmínky aukce velmi pravděpodobně způsobí zaostávání České republiky v budování 5G sítí, to znamená i zaostávání v digitalizaci ekonomiky ve srovnání s vyspělými zeměmi EU. To vše bude nakonec ke škodě především spotřebitelů, podnikatelů a firem,“ prohlásil mluvčí operátora Ondřej Luštinec.