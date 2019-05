mif, Novinky

1. Žádné aktualizace operačního systému

Tablety i chytré telefony od Huawei staví na operačním systému Android. Jeho jádro je dostupné komukoliv. Výrobce si ho pak – podobně jako mnozí další – upravuje k obrazu svému prostřednictvím nejrůznějších grafických i funkčních nadstaveb.

Samotné telefony jsou nicméně přímo závislé nejen na operačním systému Android, ale hlavně na službách, které Google pro tato zařízení nabízí. Tím, že americký počítačový gigant omezil aktivní spolupráci s Huawei, čínskému podniku pěkně zavařil.

V případě, že bude v samotném operačním systému objevena nějaká trhlina, Google již nebude společnosti Huawei poskytovat potřebné podklady k vydání bezpečnostní záplaty. Huawei se nicméně dušuje, že se to týká pouze budoucích telefonů a ne těch, které jsou již k mání na pultech obchodů.

Například v úterý má mít premiéru model Honor 20, což je nová vlajková loď značky Honor, která spadá také do portfolia Huawei. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se s nastalou situací podnik vypořádá.

2. Omezení služeb

V rámci ukončení aktivní spolupráce nebudou moci nové přístroje Huawei a Honor již nabízet některé služby, které jsou nedílnou součástí operačního systému Android – například Play Store, Gmail a YouTube nebo Google Mapy.

Je sice pravdou, že tato omezení bude možné pravděpodobně obejít prostřednictvím aplikací třetích stran, nicméně pro uživatele nebude situace ani trochu komfortní. Celý ekosystém Androidu je totiž nastaven tak, aby mezi sebou jednotlivé služby a aplikace úzce spolupracovaly. Například když v prohlížeči Chrome naleznete nějaký podnik, jedním klikem můžete přejít do map a automaticky spustit navigaci v Google Mapách. To nadále možné nebude.

3. Obchod a aplikace

Patrně největším problémem je však odříznutí od oficiálního internetového obchodu s aplikacemi Play Store. Kvůli tomu by totiž lidé přišli o miliony nejrůznějších programů, které tato platforma nabízí. A nutno podotknout, že právě kvůli široké nabídce produktů je Android v současnosti nejvyhledávanější mobilní platformou na světě.

Huawei sice nabízí vlastní obchod s mobilními aplikacemi, podobně jako například jihokorejský Samsung, ten však není tak obsáhlý jako Play Store. Teoreticky může tvůrce softwaru lákat čínský výrobce napřímo, aby aplikaci poskytovali také jeho obchodu – například vyšším výdělkem, respektive nižší provizí. I tak to bude v konečném důsledku pro uživatele velmi krkolomná situace, neboť se zkrátka uživatelé nedostanou k takovému množství aplikací jako u konkurenčních přístrojů.

Řešením může být využívání také obchodů třetích stran, které nabízejí podobnou softwarovou nabídku jako Play Store – před nimi však často varují bezpečnostní experti, neboť jde často o semeniště nejrůznějších virů a dalších hrozeb.

4. Vlastní ekosystém

Vypořádat se s nastalou situací může Huawei také podle vlastního scénáře, a to doslova. Může totiž dát platformě Android vale a vrhnout se na tvorbu vlastního operačního systému. I když se to může zdát na první pohled nereálné, v dlouhodobějším horizontu by to smysl mohlo dávat. Tým vývojářů, kteří v současnosti připravují grafické nadstavby pro operační systém Android a další dílčí programy, koneckonců už Huawei má.

Šéf podniku Žen Čeng-fej navíc již před pár měsíci nastínil, že i s takovým scénářem počítá. Tedy s variantou, že by Huawei vydal vlastní operační systém, který na Googlu nebude závislý. Jediným problémem by tak bylo přesvědčit nezávislé programátory, aby aplikace vydávali i pro platformu od Huawei.

Plán je to nicméně velmi nejistý a je otázkou, zda by zákazníci na takovou taktiku přistoupili. Vyloučeno není totiž ani to, že by se z nových přístrojů staly neprodejné cihly a že by podíl čínského podniku na trhu se smartphony dramaticky klesl. Celá řada výrobců si totiž již na vlastních systémech vylámala zuby – například Microsoft s mobilními Windows, ale také Mozilla s platformou Firefox.

5. Nedostatek součástek

Paradoxně ještě daleko větší problém než restrikce ze strany Googlu může představovat bojkot dalších amerických výrobců. Huawei, a potažmo také Honor, totiž v současnosti vrhá na pulty obchodů jeden chytrý telefon za druhým. To však bez potřebných součástek možné nebude.

Huawei v prohlášení uvedl, že má zásoby čipů a dalších důležitých komponent přinejmenším na tři další měsíce. Na možné zablokování součástek pro výrobu se podnik připravoval už od poloviny roku 2018.

Podle serveru Engadget nicméně manažeři podniku doufají, že se během tohoto tříměsíčního období podaří dospět ke smíru mezi Čínou a USA, načež bude Huawei vymazán z černé listiny amerického ministerstva obchodu.

Pokud se tak ale nestane, bude mít Huawei velký problém uspokojit neustále rostoucí poptávku po chytrých telefonech. A ze současné dvojky trhu (19 %), po společnosti Samsung (23,1 %), může sklouznout na daleko horší pozice žebříčku. Trojkou trhu je v současnosti Apple (11,7 %).

Odbyt chytrých telefonů za 1. kvartál roku 2019.

FOTO: David Ryneš, Novinky