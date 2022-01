Šikovní pomocníci na zimní dovolenou

Neodmyslitelným doplňkem na dovolené je digitální fotoaparát. Vhod mohou na cestách přijít nejmenší kompakty, protože se snadno vejdou do každé kapsy a nejsou velkou zátěží. Samozřejmostí je u nich možnost natáčení videa, a to zpravidla i ve vysokém rozlišení (Full HD).

Jejich nabídka je velmi bohatá a ceny těch nejlevnějších přístrojů startují už na hranici okolo 500 Kč. Samozřejmě od takto levného stroje není možné očekávat to samé jako od modelů, které jsou o několik tisíc dražší.

Pokud plánujete hodně cestovat, je vhodné při výběru myslet na odolnost, aby vydržel i méně šetrné zacházení. Plasty by měly být dostatečně tvrdé, aby se nikde neprohýbaly a perfektně chránily jednotlivé součástky uvnitř. Vybírat můžeme také z dražších modelů, které mají dokonce kovové tělo.

Nejrůznější fitness náramky, sporttestery či brýle ukrývající televizor jsou na trhu již několik let. Větší popularity se ale dočkávají tyto přístroje až v posledních letech, což je zásluha i samotných výrobců – na trh přinášejí stále další novinky.

Dotyková obrazovka je nyní tak velká, že se na ni vejde celá QWERTY klávesnice pro psaní odpovědí. Displej je navíc chráněn speciální vrstvou, díky které by měl být odolnější. Větší displej je pak o 70 % jasnější v režimu always-on.

Zajímavou volbou může být i model s eSIM. Díky službě Apple Watch Connection a zabudované elektronické eSIM v hodinkách mohou lidé volat ze svého telefonního čísla, aniž by museli být v blízkosti svého iPhonu. V Česku ale eSIM podporuje jen T-Mobile.

Dovede totiž natáčet stejné záběry jako klasická akční GoPro kamera, ale zároveň – díky dvěma objektivům – také již zmiňovaná 360° videa, a to včetně prostorového zvuku. Třetí režim je určen pro milovníky autoportrétů a pro natáčení vlogů.

Díky tomu, že je objektiv umístěn i na zadní straně kamery, může totiž uživatel snadno natáčet i sám sebe. Na barevném displeji pak vidí přesně to, co se odehrává před objektivem – tedy jak on sám vypadá.